Son dakika! Eski CIA uzmanından Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş sözler!

Dünya, dün Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamayı konuşuyor. Patlamayla ilgili görüşler birer birer açıklanıyor. Ortadoğu uzmanı ve eski bir CIA çalışanı olan Robert Baer, CNN International'e Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Baer'in açıklamaları patlamayla ilgili yeni soruları gündeme getirdi. İşte Baer'in flaş sözleri...
ROBERT BAER'DEN PATLAMAYLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA
Hürriyet'in haberine göre, dün Beyrut'un ekonomik anlamda kalbi olan limanda gerçekleşen korkunç patlamanın videolarına bakıldığında, patlamada amonyum nitratın bulunduğunun kesin olduğunu söyleyen Robert Baer, patlamanın asıl sebebinin ise sadece bu olamayacağına inandığını ifade etti. Peki patlamayla ilgili diğer neden ne?
PATLAMAYA NEDEN OLAN AMONYUM NİTRATLAR 6 YILDIR BEKLETİLİYORDU
Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha sonra yaptığı açıklamada gübre ve bombalarda kullanılan 2750 ton amonyum nitrat maddesinin liman içindeki bir depoda 6 yıldır tutulduğunu, halkın güvenliğini büyük tehlikeye atan bu maddenin patlamaya sebep olduğunu söylemişti.
BAER'DEN ASKERİ MÜHİMMAT İDDİASI
CIA uzmanı Baer ise olay yerinde askeri mühimmat bulundurulduğu ihtimalinden söz ediyor. Baer'e göre patlamaya, sahibinin kim olduğu bilinmeyen bu askeri mühimmatlar ve silahların varlığı sebep olmuş olabilir.
Baer "Turuncu ateş topuna bakın! Bu kesinlikle, iddia ettiğim gibi, askeri bir patlayıcı." iddiasında bulunuyor.
PATLAMANIN DEVAMINDA ASKERİ MÜHİMMATLARIN HAVAYA UÇTU İDDİASI
Baer, yaptığı açıklamaya şöyle devam ediyor "Olayın videolarında patlamanın başında görülen beyaz toz bulutu amonyum nitrat bulunduğunun ve bunun patladığının kanıtı. Ancak benim gördüğüm kadarıyla devam eden patlamaların sebebi sonrasında havaya uçan askeri mühimmatlar."
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SALDIRI KANITI YOK
Baer patlamaya sadece amonyum nitrat sebep olmadı diyorsa da bunun bir saldırı olduğuna dair kanıt da bulunmadığını ifade ediyor. Lübnan hükümeti buna sorumsuzluğun sebep olduğunu açıklarken olayın sonuna kadar araştırılacağı konusunda da söz verdi.
Baer de olayın kaza sonucu meydana geldiği görüşüne katılıyor. "Olayın sebebi belki sorumsuzluk, belki de kötü yönetimdi, buna katılıyorum. Ancak patlamada askeri ekipmanların da olup olmadığı ve eğer varsa neden orada tutulduğu mutlaka cevaplanması gereken bir soru." diyor.
"BAER: YILLARCA LÜBNAN'DA ÇALIŞTIM..."
Baer, gerçekte ne olduğunun ise hiçbir zaman ortaya çıkmayabileceğin altını çiziyor. "Yıllarca Lübnan'da çalıştım. Kimsenin orada patlayıcı askeri mühimmat bulundurulduğunu kabul edeceğini sanmıyorum, böyle bir şey yapmak aptalca olacaktır." ifadesini kullanıyor.
AMONYUM NİTRAT NEDİR?
Beyrut'ta yaşanan korkunç patlama sonrası Amonyum nitrat nedir sorusu gündeme geldi. Amonyum Nitrat, Amonyum ve nitrojenden oluşan kimyasal bir bileşiktir. Amonyum nitrat tarım alanında çokça kullanılan bir gübre olarak biliniyor. Çok fazla miktarda kullanıldığı zaman patlayıcı madde olarak da kullanılıyor.
ABD'Lİ UZMAN PATLAMA VİDEOSUNU YORUMLADI
ABD'li patlayıcı uzmanı Tony May de CNN'e yaptığı açıklamada patlama anının video görüntülerini yorumladı.
Mayi Bağdat'ta bulunduğu sırada incelediği bir amonyum nitrat patlamasında ortaya sarı dumanların çıktığını söylerken Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe ya da kırmızı renkteki dumanların amonyum nitrat patlamasıyla uyumlu olmadığını iddia etti.
Ancak May'e göre bu durum olayda amonyum nirtrat patlaması olmadığı anlamına gelmiyor. Dumanlar, sadece amonyum nitrat dışında başka bir maddenin de patlamış olabileceğine dair bir ipucu.
May, videolarda görülen beyaz ışıklarınsa büyük patlamaya yol açan ve bunun hemen öncesinde gerçekleşen küçük patlamaların göstergesi olabileceğini söylüyor.