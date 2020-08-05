Son dakika! Eski CIA uzmanından Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş sözler!

BAER'DEN ASKERİ MÜHİMMAT İDDİASI

CIA uzmanı Baer ise olay yerinde askeri mühimmat bulundurulduğu ihtimalinden söz ediyor. Baer'e göre patlamaya, sahibinin kim olduğu bilinmeyen bu askeri mühimmatlar ve silahların varlığı sebep olmuş olabilir.

Baer "Turuncu ateş topuna bakın! Bu kesinlikle, iddia ettiğim gibi, askeri bir patlayıcı." iddiasında bulunuyor.