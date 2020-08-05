Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı kardeşliğin göstergesi

Ermenistan'ın sınır bölgelerine yönelik saldırılarının yaşandığı dönemde Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tatbikatının yankıları sürüyor. Azerbaycanlı siyasetçiler, 10 Ağustos'a kadar sürecek tatbikatı Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, iki kardeş ülkenin tatbikatının bölgede ilgi uyandırdığını ve yakından takip edildiğini söyledi. Tatbikatın, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırıların hemen sonrasında yapılmasının NATO'nun en güçlü ordularından Türk ordusunun Azerbaycan'a askeri desteğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikat gerçekleştirmesinden tedirgin. Koordineli hareket ve tecrübe paylaşımı iki kardeş ordunun gücüne güç katıyor" dedi.Vatandaş Hemreyliyi Partisi Genel Başkanı Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, tatbikatın 1918'de Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'a gelişi ile kıyaslandığını ve sevinçle karşılandığını belirtti.Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi Genel Başkanı Ferec Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında derin bir entegrasyon oluşturulması ve diğer Türk devletlerinin de bu sürece dahil olması gerektiğini söyledi.Azerbaycan AK Parti Genel Başkanı Tural Abbaslı, " Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan, güçlü Azerbaycan da güçlü Tükiye demektir. Ülkelerimizin politikası bu ilkelere dayanmalıdır" ifadesini kullandı.