ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi. ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.