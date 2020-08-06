Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

'deki aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

'li ilaç üreticisi & Johnson, 100 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve teslimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Öte yandan, ABD hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 11:31 ABONE OL
ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum kullanım izni ya da onayını almasının ardından ABD'de kullanılacağı bildirildi. ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için anlaşıldığı belirtilen açıklamada, anlaşma tutarının ise 1 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu aşının kar amacı gütmeyen küresel bir temelde sağlanacağına işaret edilerek, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 200 milyon doz ilave aşı satın alabileceği bildirildi.

ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

&Johnson, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ve Belçika'da başlamıştı. Şirket, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.

ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

Öte yandan, hükumeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

.

ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'deki corona virüsü aşı çalışmalarında son dakika haberi: Anlaşma imzaladılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA