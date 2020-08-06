Çin'de ortaya çıkan Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınının ardından, şimdi de dünyayı tedirgin eden bir virüs daha ortaya çıktı. Şu ana kadar 7 kişinin ölümüne sebep olan bunyavirüs, 60'dan fazla kişide görüldü. Virüsün ölümcüllüğünü merak edenler ise 'bunya virüs nedir, nasıl bulaşır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar

BUNYAVİRÜS NEDİR? BUNYAVİRÜS NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELER?

Taiwan News'te yer alan habere göre, kene kaynaklı yeni Bunyavirüsün Çin'de ortaya çıktığı ve 7 kişinin ölümüne, 60'tan fazla kişinin de hastaneye yatırıldığı açıklandı. İşte Bunyavirüs hakkında merak edilen bilgiler…