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'de ortaya çıkan nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

’de ortaya çıkan tüm dünyaya korku saçmaya devam ediyor. Vuhan’da ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüsün ardından ortaya çıkan bunyavirüs tüm dünyayı tedirgin ediyor. Şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği virüs 60’dan fazla kişide görüldü. Peki, yeni ortaya çıkan bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 6.8.2020 11:09 ABONE OL
Çin'de ortaya çıkan Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınının ardından, şimdi de dünyayı tedirgin eden bir virüs daha ortaya çıktı. Şu ana kadar 7 kişinin ölümüne sebep olan , 60'dan fazla kişide görüldü. Virüsün ölümcüllüğünü merak edenler ise 'bunya virüs nedir, nasıl bulaşır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar

BUNYAVİRÜS NEDİR? BUNYAVİRÜS NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELER?

Taiwan News'te yer alan habere göre, kene kaynaklı yeni Bunyavirüsün Çin'de ortaya çıktığı ve 7 kişinin ölümüne, 60'tan fazla kişinin de hastaneye yatırıldığı açıklandı. İşte Bunyavirüs hakkında merak edilen bilgiler…

Çin'de ortaya çıkan Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

BUNYAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Tayvan'da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni , insandan insana bulaşabilir ve Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri'ne (CDC) göre ölüm oranı yüzde 10'dur. Trombositopeni Sendromu (SFTS)'nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur.

Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera'dan türemiştir.

Çin'de ortaya çıkan Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

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Çin'de ortaya çıkan Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?
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