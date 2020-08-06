Kulaklar sağır oldu

Beyrut'takı patlamanın görgü tanıkları yaşadıkları vahşeti anlattı:Alevleri gördüm. Patlamadan sonra birkaç saniye hiçbir şey duyamadım. Kulaklarım sağır olmuştu.2006'daki savaşta 30 günde yaşamadığımız yıkımı bir patlamada yaşadık. Kıyamet gibiydiNükleer patlama gibiydi.Daha kötü zamanda olamazdı.Etrafımızdaki tüm binalar yıkıldı.Bu ülkede her şeyi yaşadım. Ama hiç böyle bir şeye tanık olmadım. 1975-90 yılları arasındaki iç savaşta bile böyle bir şey görmedim.Beyrut hüzün ve trajedi dolu tarihinde her şeyi gördü, geçirdi ama böylesine şiddetli bir patlama görmedi.Atom bombası gibiydi. Böyle bir dönemde eğer yapılan bilinçliyse vicdanlar ölmüş.Lübnanlı yetkililer 6 yıldır kimyasalların depolandığı binanın patladığını ve terör saldırısından ziyade kazara yaşanan patlamaya odaklandıklarını açıkladı.İsrail saldırıyı üstlenmedi."Yardıma hazırız" mesajı yayınlandı. Ancak Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde ilk etapta başlayan yangının ardından söz konusu depoya bir cismin isabet ettiği görüldü. Bu video ile Lübnanlılar İsrail'i suçladı.Netanyahu'nın BM'de gösterdiği Beyrut haritalarına da dikkat çekiliyor.Lübnan'daki patlama İran'da son aylarda yaşanan 10'dan fazla gizemli patlamanın ardından gelmesine dikkat çekenler de var.DEAŞ saldırıyı üstlendi.Ancak uzmanlar saldırıyı DEAŞ'ın yapmış olma ihtimalini uzak görüyor.