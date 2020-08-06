Libya’da kalıcı ateşkes masada

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Trablus'ta kabul etti. Heyetlerin de katıldığı görüşmede, son gelişmeler ve ortak dayanışma konuları ele alındı. Taraflar, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Berlin Konferansı'nda alınan kararlar çerçevesinde siyasi sürece dönüşü ve ülkede kalıcı ateşkese ulaşılmasının önemini vurguladı. İtalyan şirketlerinin Libya'ya dönerek faaliyetlerine başlamasının da gündeme geldiği buluşmada, her iki taraf, "petrol üretiminin Libya Ulusal Petrol Kurumu gözetiminde başlamasının zorunluluğuna" vurgu yaptı.