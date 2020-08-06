Ölümler 700 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 837 bini geçti. Dünya genelinde Kovid nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 707 bini aşarken iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti.
Fransa:
Bilim kurulu, koronavirüse karşı "her an" kontrolün kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
Avustralya:
İkinci dalganın merkezi Victoria eyaletinde 743 yeni vaka daha var.
Rusya:
Sanayi Bakanı Denis Manturov, ilk aşının seri üretimine eylülde geçileceğini duyurdu. Dün 139 kişi öldü.
Çin:
27 yeni vaka var.
Güney Kore:
33 yeni Kovid- 19 vakası görüldü.
Brezilya:
Bin 154 can kaybı.
Hindistan:
857 ölüm.
Arjantin:
168 kişi ile bir günde en yüksek ölü sayısı.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 980 bini aştı.
ABD:
Ölümler bin 334 artarak 160 bin 885'e yükseldi.
İngiltere:
65 kişi daha hayatını kaybetti.