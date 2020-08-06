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Ölümler 700 bini aştı

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Ölümler 700 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 837 bini geçti. Dünya genelinde Kovid nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 707 bini aşarken iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti.
Fransa: Bilim kurulu, koronavirüse karşı "her an" kontrolün kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
Avustralya: İkinci dalganın merkezi Victoria eyaletinde 743 yeni vaka daha var.
Rusya: Sanayi Bakanı Denis Manturov, ilk aşının seri üretimine eylülde geçileceğini duyurdu. Dün 139 kişi öldü.
Çin: 27 yeni vaka var.
Güney Kore: 33 yeni Kovid- 19 vakası görüldü.
Brezilya: Bin 154 can kaybı.
Hindistan: 857 ölüm.
Arjantin: 168 kişi ile bir günde en yüksek ölü sayısı.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 980 bini aştı.
ABD: Ölümler bin 334 artarak 160 bin 885'e yükseldi.
İngiltere: 65 kişi daha hayatını kaybetti.
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Ölümler 700 bini aştı
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