Ortadoğu’nun Paris’iydi, iç savaşlarla kaos yaşadı, suikastlerle sarsıldı, son patlamayla yıkıldı! İşte Lübnan'ın anlatılmamış öyküsü...

HARİRİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-LÜBNAN YAKINLAŞTI

-Lübnan'da geçmişten bu yana Türkiye sevgisi olduğu dikkat çekiyor. Bunun belli bir sebebi var mı?

Türkiye Lübnan ilişkileri PKK ile ASALA'nın Lübnan toprakları ile Lübnan/Suriye sınırını kullanması dolayısıyla bir dönem gerginlik yaşadı. Ancak İsrail'in işgalci politikalarına karşı tavır alması ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin Türkiye'yi ziyareti ile başlayan yakınlaşma yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Lübnan halkının sevgisinin temel sebebi ise Türkiye'nin ülkedeki siyasi mücadeleye taraf olmaksızın Lübnan'a sağladığı yardımlar. Lübnan'a yardım sağlayan ülkelerin her biri (İran, Suud, Fransa, ABD v.s) bir grup üzerinden ülke siyasetine müdahil oluyor. Ancak Türkiye bu konuda hassas davranıyor. Bu da karşılığını buluyor haliyle. Tarafgirlik yapmaksızın gıda yardımından mültecilere sağlanan desteğe, hastane ve okul inşaatından restorasyonlara kadar Türkiye TİKA ve diğer kurumlar üzerinden ülkeye yardım sağlıyor. Ayrıca bölgesel çatışmalar kolayca Lübnan'a sıçradığı için bölgesel sorunların çözümü noktasında üstlendiği insiyatif de olumlu karşılanıyor. Liman patlaması üzerine ilk yardım açıklaması da Türkiye'den geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile tıbbi ve acil insani yardım malzemesi yardımı hemen yapıldı. AFAD ve Kızılay'ın arama kurtarma ekipleri ülkeye gönderildi. Önümüzdeki günlerde gıda yardımı ve sahra hastanesinin kurulması da gündeme gelecek.