Son dakika: Beyrut'ta patlamanın bıraktığı yıkım havadan görüntülendi! İşte felakete ait son görüntüler...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Son dakika: Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı. Kentte 137 kişi yaşamını yitirdi 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.

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