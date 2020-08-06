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Son dakika: 'ta patlamanın bıraktığı yıkım havadan görüntülendi! İşte felakete ait son görüntüler...

Geçtiğimiz gün Limanı'nda yaşanan patlamada 140 kişi hayatını kaybederken 5 binden fazla kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Beyrut Limanı'nda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlamanın bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. İşte felakete ait son görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:10 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:20 ABONE OL
Son dakika: Beyrut'ta patlamanın bıraktığı yıkım havadan görüntülendi! İşte felakete ait son görüntüler...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.

Son dakika: Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi | Video

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı. Kentte 137 kişi yaşamını yitirdi 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın zamanlaması manidar! Patlamadan 5 saat önce Netanyahu'dan Arapça tweet... Beyrut'taki korkunç patlamanın bilançosu ortaya çıkıyor! Lübnan'da 2 milyondan fazla kişi... Beyrut'u yıkan amonyum nitrat limana nasıl geldi? Lübnan'daki patlamaya neden olan o gemi hakkında şoke eden detaylar...

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Son dakika: Beyrut'ta patlamanın bıraktığı yıkım havadan görüntülendi! İşte felakete ait son görüntüler...
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