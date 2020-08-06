Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

Atılan imza, aşının tüm dünyaya tedarik edilebilmesi için oldukça büyük önem taşıyor. Zira AstraZeneca'nın yaptığı açıklamaya göre; Shenzhen Kangtai isimli şirket AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.

Bununla birlikte, AstraZeneca'nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.