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: Haber geldi! aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

haberine göre; aşısı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve çalışmalar arasında en umut vereni olan aşının dağıtımını yapacak AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Potansiyel aşının tedarik anlaşmasının ardından fiyatı da netlik kazandı. Corona virüsü dünya genelinde 710 bin insanın ölümüne neden oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:44 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:52 ABONE OL
Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde patlak veren ve 200'den fazla ülkede etkili olan durdurulamıyor. Ekonomileri altüst eden, yaşam tarlarını değiştiren, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanı çökerten corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 710 bini geçti. Virüsü durdurmak için tek çarenin mutasyona uğramadan aşının bulunması olduğu uzmanlarca söyleniyor. Etkili tedavi yöntemleri uygulanmaya başlansa da ölümler durdurulabilmiş değil. Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları ülkeler arasında bir yarışa dönüşse de henüz çizgiyi geçen olmadı.

Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

Aşı çalışmaları arasında en umut veren sonuçlar ise İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nden geldi. Aşının insanlı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edilirken, birçok ülke tedarik için sıraya girdi. Aşının dağıtım işini ise AstraZeneca isimli İngiliz şirket üstlendi. Şirket aşıda sona yaklaşılırken, tedarik için Çin ile bir anlaşma imzaladı.

Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

Atılan imza, aşının tüm dünyaya tedarik edilebilmesi için oldukça büyük önem taşıyor. Zira AstraZeneca'nın yaptığı açıklamaya göre; Shenzhen Kangtai isimli şirket AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.

Bununla birlikte, AstraZeneca'nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.

Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

AŞININ FİYATI DA BELLİ OLDU

AstraZeneca ile Shenzhen Kangtai Biological Product arasında yapılan aşı anlaşması sonrası fiyat da belli oldu. ADZ122 ası verilen aşının tek dozunun Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanması ve dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.

Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

DÜNYA GENELİNDE AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Covid-19'a karşı geliştirilen 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 26 aşı adayı ise insan deneyleri aşamasında yer alıyor. Şu ana kadar hçbir aşı onaylanmamış olsa da, DSÖ şu an üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiren Oxford/AstraZeneca aşısının en umut verenlerden birini olduğunu açıklamıştı.

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Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...
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