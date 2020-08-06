Son dakika: Haber geldi! Corona virüsü aşısı için fiyat açıklandı! Dünyanın beklediği imza bugün atıldı...

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde patlak veren ve 200'den fazla ülkede etkili olan corona virüsü durdurulamıyor. Ekonomileri altüst eden, yaşam tarlarını değiştiren, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanı çökerten corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 710 bini geçti. Virüsü durdurmak için tek çarenin mutasyona uğramadan aşının bulunması olduğu uzmanlarca söyleniyor. Etkili tedavi yöntemleri uygulanmaya başlansa da ölümler durdurulabilmiş değil. Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları ülkeler arasında bir yarışa dönüşse de henüz çizgiyi geçen olmadı.
Aşı çalışmaları arasında en umut veren sonuçlar ise İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nden geldi. Aşının insanlı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edilirken, birçok ülke tedarik için sıraya girdi. Aşının dağıtım işini ise AstraZeneca isimli İngiliz şirket üstlendi. Şirket aşıda sona yaklaşılırken, tedarik için Çin ile bir anlaşma imzaladı.
Atılan imza, aşının tüm dünyaya tedarik edilebilmesi için oldukça büyük önem taşıyor. Zira AstraZeneca'nın yaptığı açıklamaya göre; Shenzhen Kangtai isimli şirket AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.
Bununla birlikte, AstraZeneca'nın Çin sosyal medya sitesi WeChat'te belirttiğine göre, anlaşmasının bir parçası olarak Shenzen Kangtai'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 200 milyon doz üretim kapasitesine sahip olması gerekiyor. AstraZeneca, ayrıca iki şirketin diğer pazarlardaki aşı adayları ile işbirliği yapma olasılığını da araştıracağını ifade etti.
AŞININ FİYATI DA BELLİ OLDU
AstraZeneca ile Shenzhen Kangtai Biological Product arasında yapılan aşı anlaşması sonrası fiyat da belli oldu. ADZ122 ası verilen aşının tek dozunun Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanması ve dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.
DÜNYA GENELİNDE AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Covid-19'a karşı geliştirilen 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 26 aşı adayı ise insan deneyleri aşamasında yer alıyor. Şu ana kadar hçbir aşı onaylanmamış olsa da, DSÖ şu an üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiren Oxford/AstraZeneca aşısının en umut verenlerden birini olduğunu açıklamıştı.