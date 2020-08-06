Son dakika: Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 140'a yükseldi

Geçtiğimiz gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta korkunç bir patlama meydana geldi. Beyrut Limanı'ndan 2 bin 750 ton amonyum nitrat bulunan bir depoda meydana gelen patlamada ölü sayısı 140'a yükseldi, 5binden fazla yaralı bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

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