Türkiye’den yardım eli

BaşkanErdoğan'ın "Her türlü yardıma hazırız" mesajının ardından Türkiye, Lübnan'ın yaralarını sarmak için harekete geçti. Lübnan'a uçakla ilk yardım gitti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Lübnanlı mevkidaşı Hamad Hasan ile yaptığı telefon görüşmesinde, tıbbi malzemenin yanı sıra yaralıların tedavisi için 20 kişilik uzman hekimin ülkeye gönderildiğini kaydetti. Ayrıca Beyrut'ta bir sahra hastanesinin kurulması planlanıyor. 400 ton da buğday gönderilecek.