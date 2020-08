“Türkiye’ye çok teşekkürler”

Patlamanınbüyük yıkıma yol açtığı Beyrut'un Belediye Başkanı Jamal İtani, aHaber canlı yayınına bağlanarak son bilgileri aktardı. Türkiye'den gönderilen yardımlar için teşekkür eden İtani, "Her türlü desteğe şu an açığız. "Türkiye hükümetine verdiği destekler için çok teşekkür etmek istiyorum" dedi. İtani, ihtiyaçlarını da şöyle dile getirdi: "Çok fazla aile evinden oldu. İnsanlara hızlı yapılan evler sunmamız lazım. Her türlü medikal ekipmanlara ihtiyacımız var, stoklarımız çok hızlı eriyor. Özellikle çok fazla cam ve betona iht-i yacımız var. 9 itfaiye bölüğümüz yıkık kaldırmaya ve insanları kurtarmaya çalışıyorlar. 2 binada hala insanların olduğunu düşünüyoruz."