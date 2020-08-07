Beyrut kan ağlıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü yaşanan korkunç patlamanın ardından oluşan yıkım daha net şekilde ortaya çıkıyor. Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat dolu bir depoda yaşanan patlamanın öncesinde ve sonrasında havadan ve karadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Patlamanın yaşandığı bölgede 125 metrelik dev bir krater oluştu. 250 bin kişinin evsiz kalmasına neden olan patlama Beyrut Limanı ve çevresini haritadan sildi. Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani, "Burası savaş alanı gibi. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu, Beyrut ve Lübnan için bir felaket" dedi.Patlamanın ardından başlayan can pazarı ise hala sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı. En az 100 kişiye hala ulaşılamıyor. Yaralıların sayısının 5 bin olmasından dolayı ölenlerin sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için enkazda arama çalışmalarına devam ediyor. Beyrut'ta binlerce kişinin yaralanması nedeniyle hastanelerde boş yatak ve morglarda da yer kalmadığı belirtiliyor. Halk gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.Lübnan'da ekonomik ve toplumsal istikrarsızlığı yaşandığı bir dönemde yaşanan patlamanın nasıl meydana geldiği konusunda belirsizlik sürüyor. Patlamayla ilgili halkın öfkesi de giderek büyüyor. 2014'te el konulan bir gemiden depoya taşınan amonyum nitratın patlaması neyin tetiklediği konusu hala belirsiz. Lübnanlılar, yetkilileri yolsuzluk, ihmal ve kötü yönetimle suçluyor. Hükümetin, patlamanın nedenini araştıracak heyete 4 gün süre tanıdığı açıklandı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarında mucize haberleri geliyor. Patlamanın şiddeti ile denize savrulan Amin al-Zahed isimli liman çalışanı 30 saat sonra denizde sağ bulundu. Bir yaşındaki bir kız 24 saat sonra enkaz altında sağ çıkarıldı.İsrail'deki sağcı Zehut Partisi Başkanı Moshe Feiglin de skandal bir açıklamaya imza attı. Feiglin, patlamayla ilgili "Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik" ifadelerini kullandı.