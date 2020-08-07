Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır bilanço: 154 ölü, 6 bin yaralı

Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi.
aralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler Beyrut Valisi açıkladı: İşte Lübnan'daki korkunç patlamanın ekonomik zararı... Son Dakika Haberi: Beyrut patlamasını önceden bildiler mi? Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etmeye devam ediyor