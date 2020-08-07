Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hiroşima çağrısı: Ders almak zorundayız

Atom bombası, bundan tam 75 yıl önce ilk kez ABD tarafından Hiroşima'ya atıldı. Japonya'nın Hiroşima kentinde hayatını kaybeden 140 bin kişi için anma törenler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da felakete dair hem bir açıklama yayınladı hem de anma törenine videolu mesaj gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi: "Bugün insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birini, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75'inci yıl dönümünü, büyük bir hüzün ve acıyla yâd ediyoruz. İnsanlık olarak Hiroşima'da yaşanan bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış Anıtı Parkında yer alan kaideye kazındığı gibi, Hiroşima, 'Yanlışı tekrar etmeme' kararlılığımızın nişanesi olmalıdır. Ancak Hiroşima'da yaşanan onca drama rağmen; Suriye'den Yemen'e, Filistin'e kadar birçok ülkede çocuklar ölmeye, minik bedenleriyle savaşın yükünü çekmeye devam ediyor."Erdoğan ayrıca "Ölüm, çocukları kimi zaman mülteci teknesinde, kimi zaman okul sırasında, kimi zaman sokakta, kimi zaman kendilerini en güvende hissettikleri yer olan annelerinin kucağında buluyor. Dünyanın hâlâ nükleer silahların gölgesinde olduğu günümüzde Hiroşima'dan yükselen çığlığa kulak vermemiz gerekiyor. İnsanlığın 8 Ağustos 1945'te yaşadığı bu utanç verici acıyı bir daha yaşamaması için, çocuklarımıza ve gelecek nesillere insanlık onuruna yaraşır bir dünya inşa edebilmek için 'Bir daha asla!' diyerek sözlerime son vermek istiyorum" dedi.Erdoğan, mesajında, şair Nazim Hikmet'in, Hiroşima kurbanlarının sembolü haline gelen Sadako Sasaki'nin anısına yazdığı Kız Çocuğu şiirine de yer verdi: Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı. Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde bulunduğu paylaşımında, "Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yadediyorum" dedi.Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı ABD tarafından atılan atom bombasında ölenler için kentteki Barış Anıt Parkı'nda tören düzenlendi. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Hiroşima'ya attığı "Little Boy" adlı bomba, dünyadaki ilk nükleer saldırı oldu. Başbakan Şinzo Abe, "Atom bombasının kurbanı olan tek ülke olarak Japonya'nın nükleer silahların ortadan kaldırılması için çaba göstermesi yükümlülük" dedi. Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, üç yıl önce BM'de kabul edilmişti. Anlaşma şimdiye kadar 32 ülkede onaylandı. Nükleer güç olan ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya anlaşmaya taraf değil.