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Son dakika... Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

Son dakika! 'nın başkenti Beyrut'taki patlamanın şoku henüz atlatılamazken ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:08 Son Güncelleme: 7.8.2020 17:27 ABONE OL
Son dakika... Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla kent felaketi yaşadı. Patlamada 137 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişi de yaralandı. Öte yandan kentte milyarlarca dolar maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bir binanın çatısından kaydedilen görüntülerde, patlama anı kameralara yansıdı. Patlamayla birlikte yayılan şok dalgasının yüksek apartman bloklarının camlarını havaya uçurduğu anbean kameralara yansıdı.

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Son dakika... Beyrut’taki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
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