Son dakika! Coronavirüsün korkunç bilançosu! Yüz binlerce ölüm...

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya'da toplam vaka sayısı 249 bin 204 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 187 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 215 bin 210 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 252 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 861 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 72 bin 16 kişi enfekte oldu açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 308 bin 134 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 413'e yükseldiği açıklandı.