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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...

Son dakika: 'de sular ısınıyor! 'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...

Son dakika haberi: ile arasında deniz yetki alanları üzerine imzalanan anlaşma sonrası harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, korsan anlaşmayı tanımadıklarını bildirirken, olayı provokasyon olarak yorumladı. Deniz yetki anlaşması sonrası 'deki gerilim tırmanırken, Türkiye'den flaş bir hamle geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:57 Son Güncelleme: 7.8.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...

'de 'nin kararlı tutumu Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyi farklı arayışlara itiyor. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması sonrası harekete geçti ve ile benzer bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma sonrası Türkiye ile Libya'nın deniz yetki bölgesi ile Mısır ile Yunanistan'ın deniz yetki bölgesi birbiri ile çakıştı.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...

, ile 'ın anlaşmasını tanımadığını açıklarken, Dışişleri Bakanlığı 'korsan anlaşma'yı provokasyon olarak nitelendiriyor. Türkiye, 'deki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini attığı kararlı adımlar ile vurgularken, Yunanistan'ın hamlesi sonrası bir kez daha harekete geçti.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...

DOĞU AKDENİZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ HAZIRLIĞI

'de gerilim tırmanırken, bir Navtex daha yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre; 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Navtex ilanı bir meydan okuma olarak yorumlanıyor.

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Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Yunanistan'ın provokasyonuna sonrası Türk savas gemileri yola çıkıyor...
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