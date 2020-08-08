96’lık öğrenci tarihe geçti

İtalya'da 96 yaşındaki Giuseppe Paterno, Palermo Üniversitesi'nden mezun olup tarihe geçmeyi başardı. Bu müthiş başarı hikayesinin kahramanı olan Giuseppe, tarih ve felsefe bölümünü bitirdi. Sicilyalı fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 1923 doğumlu Paterno, maddi zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. İkinci Dünya Savaşı'na katılan Paterno, kitapları ve okumayı hayatı boyunca çok sevdiğini söylüyor. Yaşadığı zorluklar yüzünden sadece ilk okulu bitirebilen yaşlı adam, II. Dünya Savaşı sonrasında demiryolu işçisi olarak çalışmaya başladı. Evlenip iki çocuk sahibi olan Paterno, içindeki okuma aşkına engel olamayıp daha sonra liseyi bitirdi. Ve son olarak 2017'de üniversiteye kayıt yaptırdı. Kendisinden en az 70 yaş genç öğrencileri geride bırakan Paterno, okulunu birinci olarak bitirerek de tarihe geçti. İtalya'nın en yaşlı öğrencisinin mezuniyetine medya ilgi gösterdi.