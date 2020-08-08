Afrika’daki vaka artışı korkutuyor

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 413 bini aştı. Toplam 720 bin 517 kişi öldü. Virüs saptanan 12 milyon 828 bin kişi ise sağlığına kavuştu.Toplam vakalar 1 milyonu geçti. Vakaların yarısı Güney Afrika'da. Ancak birçok Afrika ülkesinde gerçek vaka sayısının bilinenin çok daha üstünde olduğu düşünülüyor. Kıtada toplamda 21 binden fazla kişi öldü.886 can kaybı daha. Vakalar 2 milyonu aştı. Sağlık çalışanları greve gidiyor.Ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 176 daha artarak 162 bin 836'ya yükseldi. New York'ta normal eğitime dönülüyor.Son 24 saatte bin 237 kişi daha öldü. .819 kişi daha hayatını kaybetti.Vaka sayısı 214 bini aştı.37 yeni vaka var.