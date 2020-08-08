Afrika’daki vaka artışı korkutuyor

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 413 bini aştı. Toplam 720 bin 517 kişi öldü. Virüs saptanan 12 milyon 828 bin kişi ise sağlığına kavuştu.
Afrika:
Toplam vakalar 1 milyonu geçti. Vakaların yarısı Güney Afrika'da. Ancak birçok Afrika ülkesinde gerçek vaka sayısının bilinenin çok daha üstünde olduğu düşünülüyor. Kıtada toplamda 21 binden fazla kişi öldü.
Hindistan:
886 can kaybı daha. Vakalar 2 milyonu aştı. Sağlık çalışanları greve gidiyor.
ABD:
Ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 176 daha artarak 162 bin 836'ya yükseldi. New York'ta normal eğitime dönülüyor.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 237 kişi daha öldü. .
Meksika:
819 kişi daha hayatını kaybetti.
Almanya:
Vaka sayısı 214 bini aştı.
Çin:
37 yeni vaka var.