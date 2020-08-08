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’daki vaka artışı korkutuyor

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 413 bini aştı. Toplam 720 bin 517 kişi öldü. Virüs saptanan 12 milyon 828 bin kişi ise sağlığına kavuştu.
Afrika: Toplam vakalar 1 milyonu geçti. Vakaların yarısı Güney Afrika'da. Ancak birçok Afrika ülkesinde gerçek vaka sayısının bilinenin çok daha üstünde olduğu düşünülüyor. Kıtada toplamda 21 binden fazla kişi öldü.
Hindistan: 886 can kaybı daha. Vakalar 2 milyonu aştı. Sağlık çalışanları greve gidiyor.
ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 176 daha artarak 162 bin 836'ya yükseldi. New York'ta normal eğitime dönülüyor.
Brezilya: Son 24 saatte bin 237 kişi daha öldü. .
Meksika: 819 kişi daha hayatını kaybetti.
Almanya: Vaka sayısı 214 bini aştı.
Çin: 37 yeni vaka var.
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Afrika’daki vaka artışı korkutuyor
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