Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlamanın yarattığı yıkım, havadan görüntülendi.
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının kente etkisi dronla görüntülendi | Video
Beyrut patlamasının yarattığı şok dalgasının kentteki etkisi dronla havadan görüntülendi. Birçok bina enkaz haline gelirken, binlerce binanın camları tuzla buz oldu.
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