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'de kısıtlamaları hafifletildi

hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece sokağa çıkma yasağının hala uygulandığı 29 kent arasında özel araçlarla seyahat etme yasağının kaldırıldığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 19:32 ABONE OL
Cezayir'de coronavirüs kısıtlamaları hafifletildi

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların başkent dahil 29 kent arasında özel araçlarıyla seyahat edebileceği belirtildi.

Cezayir yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla yaklaşık 1 ay önce 29 kent arasında özel araçla seyahat yasağı getirmişti.

Söz konusu kentlerde gece sokağa çıkma yasağı ise 9 saatten 7 saate indirilmişti.

Hükümetin, 19 Mart'ta aldığı, 48 kent arasında toplu taşıma araçlarıyla seyahat yasağının ise devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1282'ye, vaka sayısının 34 bin 155'e, iyileşen sayısının da 23 bin 661'e yükseldiğini duyurdu.

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Cezayir'de coronavirüs kısıtlamaları hafifletildi
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