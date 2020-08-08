Hint uçağı pistten çıktı: 17 ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölünen yolcu uçağında 17 kişi hayatını kaybetti. Air India Express şirketinin 10'u çocuk 184 yolcu ve 7 mürettebatla Dubai-Kozhikode seferini yapan uçağı, Calicut Havalimanı'na inişi sırasında pist dışına çıktı. Ardından da yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kazada 2'si 17 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 123 kişi yaralandı. Uçak Kovid-19 salgını dolayısıyla BAE'de mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını ülkeye geri getiriyordu. Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kazayla ilgili bir taziye yayımladı.