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’te ’tan itibaren maske takmak zorunlu olacak

’nın başkenti ’te artan korona virüs vakaları nedeni ile ’tan itibaren bazı bölgelerde maske takmak zorunlu olacak.

İHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 21:06 Son Güncelleme: 8.8.2020 21:09 ABONE OL
Paris’te 10 Ağustos’tan itibaren açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak
Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini yeniden arttırmaya başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te 10 Ağustos'tan itibaren 11 yaşından büyük herkesin yoğunluğun fazla olduğu açık alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, başkentin Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne ve le Val-d'Oise bölgelerinde 10 Ağustos'ta yerel saatle 08.00'den itibaren maske takma zorunluluğun başlayacağı duyuruldu. Valilik, ülkedeki pozitif test sayısı ortalamasının yüzde 1,6 iken Paris'te bu ortalamanın yüzde 2,4 olması nedeni ile bu kararın alındığını aktarırken, başkentteki 20-30 yaş arası vaka sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu bildirdi. Valilik, ayrıca Kovid-19 vaka sayılarının aralıklarla güncellenmesi ile maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerin güncelleneceğini açıkladı.

Öte yandan Fransa'da 20 Temmuz'dan itibaren kamuya açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.
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Paris’te 10 Ağustos’tan itibaren açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak
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