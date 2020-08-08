Prens Selman'ın suikast timi açığa çıktı! Prens Selman'ın skandallarının ardından son dakika gelişmesi...

Cebri şunları söyledi:

"Biz Suudi Arabistan'ı seviyoruz ve herhangi bir ajandamız yok. Karşı tarafın iddiaları savunmak için masaya gelmesini umuyoruz. Çocukları kaçırmanın ya da suikast timi göndermenin gereği yok."

SAAD EL-CEBRİ'NİN İFADELERİ

Baba Saad el-Cebri açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekti.

Bin Selman'ı ülkeden kaçtıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlayan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediğini vurguladı.

Cebri, açtığı davada, Muhammed bin Selman'ın kendisine WhatsApp uygulamasından "ülkeye derhal geri dön" mesajı yolladığını kayıt altına aldı.