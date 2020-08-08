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Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 'a çok kritik ziyaret

Son dakika haberi: 'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türkiye süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a Koca Yusuf ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Başkan 'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yola çıktı. Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da kritik temaslar kuracak.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 10:45 Son Güncelleme: 8.8.2020 11:05 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Lübnan'a çok kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Lübnan'a çok kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan 'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Lübnan'a çok kritik ziyaret

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Lübnan'a çok kritik ziyaret
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