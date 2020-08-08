Son dakika: Macron'a tepkiler çığ gibi: Lübnan senin köyün mü? Sömürgecinin hazin sonu...

Arap sosyal medya kullanıcıları, Macron'un ziyareti sırasında yaptığı "Lübnan'da yeni bir siyasi düzenin inşa edilmesi gerektiği" yönündeki gibi çeşitli açıklamalarını ve patlamanın ardından sergilediği tutumu eleştirdi.

İngiltere'de yaşayan Filistinli tarihçi Beşir Nafi, Twitter hesabında Macron'un ziyareti hakkında "Fransa, bir süredir Emmanuel Macron gibi emperyalist yanını frenleyemeyen bir cumhurbaşkanı görmemişti." ifadelerini kullandı.