Türk ekiplerı Beyrut Limanı’nda

Beyrut'tameydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ekipleri liman bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Türkiye olarak önceliğimiz insanî yardımlar ve arama kurtarma çalışmaları. Orta ve uzun dönemdeki yardımlarımız, ilgili kuruluşların muhatapları arasında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek" dedi.Dünyanın birçok bölgesinde afet ve insanî yardım çalışmalarında bizzat bulunan Mehmet Güllüoğlu, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama hakkında, "Bölge tarihinin en büyük ve en fazla kişinin aynı ayda etkilendiği endüstriyel afet" dedi. Güllüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Liman bölgesinde meydana gelen afetten çok geniş bir alan etkilenmiş. Limanının tamamı kullanılamaz durumda ve evler, iş yerleri, ibadethaneler etkilenmiş durumda. Şehirde temizlik faaliyetleri devam ediyor. Biz Türkiye'den gelen kuruluşlar olarak burada arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Bize verilen alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'den gelen diğer yardım kuruluşları da ihtiyaç sahiplerine özel yardım çalışmaları yürütüyor. Bölgede bizim önceliğimiz insanî yardımlar ve arama kurtarma faaliyetleri. Bir hafta daha arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz." Bu arada Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut limanında kendilerine ait silah depolarının olmadığını ve soruşturmada bu gerçeğin ortaya çıkacağını kaydetti.