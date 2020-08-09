ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı...

"ÇİN TRUMP'IN SEÇİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR"

Amerikalı istihbarat şefi Evanina, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin ve İran'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan Trump'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.