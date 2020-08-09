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ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! 'ı, 'ı...

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin Amerikan istihbaratından kritik değerlendirme geldi. ABD istihbaratı seçime yönelik " 'ı, 'ı destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:26 Son Güncelleme: 9.8.2020 12:28 ABONE OL
ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı...

ABD'de başkanlık seçimi yarışı kızıştı. ABD istihbaratı ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine yönelik kamuoyuna ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Amerikan istihbaratına göre, ABD Başkanı Donald 'ı yeniden başkan seçtirmek isteyen , Demokrat aday 'ı karalamaya çalışıyor. Amerikan istihbaratı, 'in ise Trump'ın tekrar seçilmemesi için çabaladığı görüşünde.

ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı...

Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, kamuoyuna yaptığı açıklamada, 'nın ABD eski Başkan Yardımcısı ve Deomrat Parti'nin Başkan Adayı Joe 'ı "karalamak" için birçok yönteme başvurduğunu söyledi. Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Ukrayna politikaları ve Rusya'daki Putin karşıtı muhalefete verdiği destek nedeniyle Biden'ın Moskova tarafından geçmişte de doğrudan hedef alındığını belirten Evanina, Kremlin bağlantılı kişilerin ABD Başkanı Donald 'ın yeniden seçilmesi için çalıştığını ifade etti. Demokratların adayı Joe Biden ise, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'a karşı yarışacak.

ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı...

"ÇİN TRUMP'IN SEÇİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR"

Amerikalı istihbarat şefi Evanina, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ve İran'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan 'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.

ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı...

TRUMP: BİDEN SEÇİLİRSE ÇİN ÜLKEMİZE GİRECEK

, Evanina'nın 'le ilgili iddiasına katılarak, "Çin, Donald Trump'ın uykucu Joe 'a kaybettiği bir seçimi görmekten mutlu olurdu" dedi. Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, Çin'in "ABD'ye sahip olma hayali kurduğunu" söyledi. Trump, "Joe Biden başkan olursa, Çin ülkemizi ele geçirir" ifadesini kullandı. Trump, şu ana kadar 'ya karşı kendinden "daha sert" bir ABD lideri olmadığını savundu.

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ABD istihbaratından flaş 3 Kasım yorumu! Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı...
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