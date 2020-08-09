Beyrut izlenimleri

Lübnan halkı ve Lübnan hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beyrut'a ziyaretini büyük bir coşku ile karşıladı. Harabeye dönen Beyrut Limanında yaptığı açıklamada "Lübnan halkı yaralarını sarana kadar burada olacağız" diyen Oktay, Türkiye ve Lübnan arasında büyük bir gönül köprüsü olduğunu ve Türkiye'nin yardımlarının tüm kapasitesiyle ve kuruluşlarıyla devam ettiğini ve edeceğini vurguladı.Öte yandan Lübnan halkı nezdinde özellikle Türkiye'den gelen yardımların anlamı büyük. Bu konuda gerek resmi yetkililer gerek medya gerekse vatandaş Türkiye'yi ülkeye yardım yapan diğer ülkeler kategorisinde değerlendirmiyor. Türkiye'den gelen yardımların ne denli karşılıksız ve gönülden olduğunu her defasında dile getiriyorlar.Lübnan'daki iç siyasette halkın, hükümete karşı tepkisi büyük. Hükümetin felaketin önüne neden geçemediği konusu ise neredeyse tüm Beyrut sokaklarında ve evlerinde sorulan önde gelen sorulardan bir tanesi. Ekonomik ve finansal bir krizin ortasında olan Lübnan'da halkın siyasetten beklentisi öncelikli olarak felaketin yol açtığı milyarlarca dolarlık zararın giderilmesi. Lübnan halkı, Fransa gibi ülkelerin ise bugüne kadar gerçekçi bir yardımda bulunmadığını ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son ziyaretinde olduğu gibi daha çok romantize edilen ve gerçekçi olmayan çözümler sunduğuna inanıyor. Oysa Lübnan halkı ve hükümeti bir an önce "Beyrut'un Hiroşiması" olarak adlandırılan bu felaketin yaralarının sarılmasını istiyor. Yabancı güçlerin ülkede kendi siyasi ajandalarını ve çıkarlarını korumak adına hareket etmelerini istemiyor.Diğer yandan ülkede iki yıldan önce bir seçim sathına girilmesi beklenmiyor. Zira bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle bir anayasal değişiklik gerekiyor.