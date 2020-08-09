En ölümcül bölge Avrupa

Kovid-19tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 5551 bini aştı. Virüs nedeniyle 724 bin 209 kişi öldü. Virüs saptanan 12 milyon 551 bin 18 kişi sağlığına kavuştu. Nüfus yoğunluğuna oranlandığında dünyada 'en ölümcül bölge' ise Avrupa çıktı.Önlemlerini ihlal edenlere güneşte oturma cezası verilecek.Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu oldu. İngiltere'de karantina boyunca hastanelere gidemedikleri için 16 bin kişi yaşamını yitirdi.Açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı.Bin 79 kişi daha öldü.: Pentagon, ordudaki vakalarının sayısının 30 bini geçtiğini bildirdi. Ülkede 24 saatte ölenlerin sayısı bin 308 artarak 164 bin 144 oldu.Pandemiyi engellemek için alınan tedbirler 7 Eylül'e kadar uzatıldı.Artan vakalar nedeniyle havalimanı kapatıldı.933 can kaybı daha.794 kişi hayatını kaybetti.Son 24 saat: 5 bin 212 yeni vaka, 129 can kaybı daha.31 yeni vaka var.43 yeni vaka var.