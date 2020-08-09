Son dakika: Lübnan'da gösteriler bir istifa daha getirdi

DHA: Lübnan'da patlamanın ardından protesto gösterileri artarak devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in ardından Lübnan Çevre Bakanı Demyanos Katar da istifa etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Son dakika! Lübnan sokaklarında çatışmalar devam ediyor! A Haber çatışma bölgesinde | Video

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.