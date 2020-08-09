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'dan Antalya, ve Dalaman uçuşları başlıyor

'dan Antalya, Dalaman ve 'a tarifeli ve charter uçuşlar yarından itibaren başlıyor.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 18:44 Son Güncelleme: 9.8.2020 18:45 ABONE OL
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden İstanbul ve Londra'ya tarifeli uçuşların 1 Ağustos itibarıyla başlatıldığı hatırlatıldı.

Rus ve yabancı havayolu şirketlerinin 1 Ağustos'tan bu yana söz konusu hatlarda 128 uçuş gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 38 bin 500 yolcunun taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, yarından itibaren Antalya, Dalaman ve Bodrum'a da doğrudan uçak seferlerinin başlayacağı hatırlatılırken, söz konusu hatlarda tarifelinin yanı sıra charter uçuşların da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu uçuşları yapacak şirketler arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları da bulunuyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

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Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor
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