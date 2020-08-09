Son dakika | Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan Enformasyon Bakanı istifa etti

Son dakika haberi: Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti. Lübnan'da meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi. Hükümet karşıtı protestolarda polis sert müdahalelerde bulundu.

Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video

BEYRUT'TA PROTESTO GÖSTERİLERİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan 5 gün sonra Şehitler Meydanı'nda başlayan, 'Öfke Günü' protestoları hızla kente yayıldı. Birçok bakanlık binası göstericiler tarafından bir süre işgal edildi. Beyrut emniyeti, olaylarda bir polis memurunun öldüğünü açıkladı. Haftasonu da devam eden protestolarda Beyrut patlamasından sonra, hükümete karşı öfke gittikçe büyüyor. Protestocular özellikle hükümet binalarını hedef alırken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed

Eylemciler, geçen yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda defalarca parlamento binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda cumartesi günü yine hedef parlamento binası olunca, polis eylemcilere sert müdahale etti.