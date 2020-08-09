Suudi istihbaratçı Prens Selman’a dava açtı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski üst düzey İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad Cebri'yi öldürmesi için Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyordu. Şimdi de el- Cebri'nin oğlu Halid el-Cebri, babasının ABD federal mahkemesinde Prens Selman aleyhinde dava açtığını açıkladı. CNN' konuşan Cebri, ailesinin hukuk dışı bir terör kampanyasına maruz kaldığını ve iki kardeşinin halen Suudi Arabistan'da rehine olarak alıkonulduğunu dile getirdi. Adalete başvurmak zorunda kaldıklarını anlatan Cebri, kardeşleri Ömer ve Sare'nin serbest bırakılmasını istedi. Ayrıca, babalarının da korunarak bu aile işkencesinin bitmesini ümit ettiklerini belirtti. Baba Cebri açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekti. Suudi Arabistan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de sivilleri taşıyan araçları hedef aldı. Suudi Koalisyon'un El Cavf şehrine düzenlediği hava saldırılarında 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 12 kişi de yaralandı. BM şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.