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Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti

ABD Başkanı , dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri 'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 19:28 Son Güncelleme: 9.8.2020 19:54 ABONE OL
Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti

ABD Başkanı Donald Trump,dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu. Basın toplantısında söz hakkı alan CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid Başkan Trump'a "Gazi'nin Seçimi' olarak bilinen yasa hakkında "Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım" açıklamasına ilişkin soru yöneltti. Gazeteci Reid' Trump'a "Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu sordu. Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim" sözleriyle devam etti. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

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Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti
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