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'nin Baltimore kentinde patlaması: 1 ölü

'nin Baltimore kentinde bir evde meydana gelen patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:40 Son Güncelleme: 10.8.2020 18:42 ABONE OL
ABD'nin Baltimore kentinde doğal gaz patlaması: 1 ölü

Baltimore İtfaiyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte birbiriyle bitişik 3 evden birisinde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1 kişinin hala enkaz altında olduğu, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

İtfaiyenin paylaştığı havadan çekilmiş görüntülerde 3 evin de adeta yerle bir olduğu görüldü.

Yetkililerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları ve olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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ABD'nin Baltimore kentinde doğal gaz patlaması: 1 ölü
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