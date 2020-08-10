Apartman yangınında 11 kişi can verdi

Çekya'nın Kuzey Moravya bölgesine bağlı Bohumin kentinde bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Moravya Eyalet Başkanı Ivo Vondrak, basına yaptığı açıklamada, Bohumin kentinde 13 katlı bir apartmanın 11'inci katında çıkan yangının, kundaklama sonucunda meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Eyalet polisi, yangına apartmandaki komşular arasında yaşanan gerginliğin yol açmış olabileceğini kaydederek, şüpheli bir şahsın gözaltına alındığı duyurdu. Polis, 3 çocuk ve 3 yetişkinin yangının çıktığı 11'inci katta yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ise yangından kaçmak için 12'nci kattan zemine atlamaları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini bildirdi.Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, çevredekiler yangının aile içinde çıkan tartışma nedeni ile çıktığını iddia etti. Görgü tanıklarından biri yaptığı açıklamada, "Tüm aile evde bulunduğu sırada çıkan tartışma neticesinde şahıslardan biri etrafa benzin dökerek evi ateşe verdi, pencerenin pervazında oturmuş vaziyette yanan insanlar gördüm. O manzaraya daha fazla bakamadım" dedi. Öte yandan yangında iki itfaiye çalışanı da yaralandı. Çek basını, 11 kişinin ölümüne neden olan yangını, ülkede son 30 yılda yaşanan en büyük yangın felaketi olarak nitelendirdi.