Asya’da seller 140 can aldı

Pakistan'da üç gündür devam eden muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü. Bangladeş'te dün ölen 10 kişi ile birlikte 30 Haziran'dan buyana can kaybı 184'ü geçti. Öte yandan, Hindistan'ın Kerala eyaletinde yağışların yol açtığı heyelanda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Güney Kore'de ise ağustos başından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 30'a çıktı. Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük afet ve kazalara yol açıyor.