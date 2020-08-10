Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Asya’da seller 140 can aldı

Asya’da seller 140 can aldı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Asya’da seller 140 can aldı
Pakistan'da üç gündür devam eden muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü. Bangladeş'te dün ölen 10 kişi ile birlikte 30 Haziran'dan buyana can kaybı 184'ü geçti. Öte yandan, Hindistan'ın Kerala eyaletinde yağışların yol açtığı heyelanda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Güney Kore'de ise ağustos başından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 30'a çıktı. Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük afet ve kazalara yol açıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Asya’da seller 140 can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA