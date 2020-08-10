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eski Başbakanı 'milletvekilliğinden' istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () eski Başbakanı, milletvekili , milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özgürgün’ün dokunulmazlığı hakkındaki “yolsuzluk” iddiaları nedeniyle kaldırılmıştı. Özgürgün’ün istifasıyla boşalan sandalye için 11 Ekim’de yapılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 23:26 Son Güncelleme: 10.8.2020 23:27 ABONE OL
KKTC eski Başbakanı 'milletvekilliğinden' istifa etti

KKTC milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi üyesi eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun bir süredir İstanbul'da yaşayan Özgürgün, "1998'den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisi'nden 'Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir' prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum" açıklaması yaptı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Özgürgün'ün dokunulmazlığı hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle kaldırılmıştı. Özgürgün'ün istifasıyla boşalan sandalye için 11 Ekim'de seçim yapılacak.

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KKTC eski Başbakanı 'milletvekilliğinden' istifa etti
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