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Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Bill Gates'ten coronavirüs hakkında flaş açıklama

Son dakika! 'ten hakkında flaş açıklama

'un kurucusu 'ten coronavirüsü hakkında son dakika açıklaması geldi. salgını dünya genelinde yayılırken aşı araştırmalarına bağışlarla katkıda bulunan Microsoft'un kurucularından Bill Gates, korona virüs salgının bir yıl daha devam edebileceğini dile getirdi. Bill Gates daha önce, coronavirüsün 2022 sonunda tamamen bitebileceği ifadesini kullanmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 15:14 ABONE OL
Son dakika! Bill Gates'ten coronavirüs hakkında flaş açıklama

Çin'de ortaya çıkan ve şu an tüm dünyaya yayılarak toplam 20 milyondan fazla insana bulaşan coronavirüsü hakkında flaş açıklama geldi. 'un kurucusu olan , coronavirüsün ne zaman biteceği tahminleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"PANDEMİ BİR YIL DAHA SÜRECEK" AÇIKLAMASI

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı 20 milyon 40 bin 516'ya yükselirken Microsoft'un kurucularından Bill Gates, Covid-19 için bir aşısının yakında geliştirileceğini ancak pandeminin bir yıl daha sürebileceğini söyledi.

Son dakika! Bill Gates'ten coronavirüs hakkında flaş açıklama

İYİ BİR DÜNYA İÇİN 2022'NİN SONUNDA BUNU BİTİRMELİYİZ

ve eşi Melinda Vakfı, Covid-19'da dahil olmak üzere bir dizi ölümcül hastalık için aşı araştırmalarına fon sağlamaya yardımcı oluyor. Dünyanın en fakir ülkelerine korona virüs aşılarının dağıtılmasına sağlamak için dünyanın en büyük aşı üreticisiyle ortaklık kuran Gates ve eşi Melinda, aşıların geliştirilmesine milyonlarca yatırım yaptı ve cuma günü, Gates Vakfı'nın 2021'de düşük gelirli ülkelere korona virüs aşıları dağıtmak için 150 milyon dolar bağış yapacakları açıklandı.

Son dakika! Bill Gates'ten coronavirüs hakkında flaş açıklama

Gates, ABD basınına verdiği röportajda, "İyi bir dünya için bu durumu 2021'in sonuna kadar, dünya için ise 2022'nin sonunda bu durumu bitirebilmeliyiz" ifadesini kullandı.

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Son dakika! Bill Gates'ten coronavirüs hakkında flaş açıklama
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