Son dakika! Bill Gates'ten coronavirüs hakkında flaş açıklama

İYİ BİR DÜNYA İÇİN 2022'NİN SONUNDA BUNU BİTİRMELİYİZ

Bill Gates ve eşi Melinda Vakfı, Covid-19'da dahil olmak üzere bir dizi ölümcül hastalık için aşı araştırmalarına fon sağlamaya yardımcı oluyor. Dünyanın en fakir ülkelerine korona virüs aşılarının dağıtılmasına sağlamak için dünyanın en büyük aşı üreticisiyle ortaklık kuran Gates ve eşi Melinda, aşıların geliştirilmesine milyonlarca yatırım yaptı ve cuma günü, Gates Vakfı'nın 2021'de düşük gelirli ülkelere korona virüs aşıları dağıtmak için 150 milyon dolar bağış yapacakları açıklandı.