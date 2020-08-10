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Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi...'nca, 'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:36 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'nca, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

YURTDIŞINA İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE&NBSP;

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor
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