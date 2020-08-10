Son dakika haberler: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan AB ve NATO'ya sığındı...

Ancak Yunanistan, Mısır ile MEB anlaşması imzalayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden resti çekti ve talimat vererek Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderdi. Yunanistan gelişme üzerine Kuvvet Komutanları'nı acilen topladı. Güvenlik Kurulu da Başbakan Miçotakis tarafından toplantıya çağrıldı. Oruç Reis'in çalışmaları sürüyor.