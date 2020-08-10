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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberler: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan AB ve NATO'ya sığındı...

: 'de Oruç Reis fırtınası! AB ve NATO'ya sığındı...

haberine göre; 'nin 10-23 Ağustos tarihleri arasında ilan ettiği sonrası soluğu NATO ve AB'de aldı. Oruç Reis'in yola çıkması ile panikleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hemen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel 'i aradı. Türkiye'nin hamlesine karşılık destek beklentilerini iletti. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 13:40 Son Güncelleme: 10.8.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan'ın paçaları tutuştu! AB ve NATO'ya koştular...

, Antalya açıklarında bekleyen Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir ilan etti. Türkiye'nin Navtex ilanının ardından panikledi. Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi.

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan'ın paçaları tutuştu! AB ve NATO'ya koştular...

'nin tavrının doğru olmadığını öne süren Başbakanı Miçotakis, AB'den konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını 'endişe verici' olarak değerlendirdi.

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan'ın paçaları tutuştu! AB ve NATO'ya koştular...

Başbakanı Miçotakis'in, 17.00'de de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan'ın paçaları tutuştu! AB ve NATO'ya koştular...

EGE'DE SULAR ISINIYOR

Rum medyası da, Oruç Reis ile ilgili gelişmeleri canlı olarak aktarıyor. Rum medyası, 'nin Ege'deki suları ısıttığını öne süren başlıklar kullanıyor.

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan'ın paçaları tutuştu! AB ve NATO'ya koştular...

NE OLMUŞTU?

, geçtiğimiz haftalarda ilan etmiş, Genelkurmay Başkanı tatilini yarıda keserek Güney Kıbrıs'tan ülkesine dönmüştü. Donanmasını bir araya toplayan Yunanistan, Türkiye'yi durduramayacağını anlayınca Almanya'dan destek istedi. Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak diplomasiye şans tanıması ricasında bulundu. Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini vurgulayarak yine de şans verdi.

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan'ın paçaları tutuştu! AB ve NATO'ya koştular...

Ancak , Mısır ile MEB anlaşması imzalayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden resti çekti ve talimat vererek Oruç Reis'i 'e gönderdi. Yunanistan gelişme üzerine Kuvvet Komutanları'nı acilen topladı. Güvenlik Kurulu da Başbakan Miçotakis tarafından toplantıya çağrıldı. Oruç Reis'in çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberler: Doğu Akdeniz'de Oruç Reis fırtınası! Yunanistan AB ve NATO'ya sığındı...
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