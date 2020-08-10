Son dakika haberi: Türkiye'nin yeni Navtex ilanı ne anlama geliyor? Türkiye'nin yeni hamlesi ile hangi mesajlar verildi? Yunanistan panikte...

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE KARŞI KARŞIYA...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle şunu söyleyelim bir önceki Navtex ilanında Oruç Reis'in denize açılmaması ile ilgili eleştiriler oldu. Bazı çevreler bunu bir geri adımmış gibi söyledi. Buna ben katılmıyorum.Çünkü Avrupa Birliği ile Türkiye karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin başat ülkesi Almanya ve onun dönem başkanlığında olan bir süre içerisinde diplomatik olarak Diplomatik olarak Türkiye haklı bir adım etti ve kazanım elde etti. Neye karşı?

Son Dakika | Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor? | Video

HAKLILIK BARİYERİ KONUŞMUŞ OLDU!

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a karşı bizim yapacağımız her ne ise bundan sonra buna bir haklılık bariyeri konulmuş oldu. Dolayısıyla eleştiriler asılsızdır. İç siyasetten geldi bu eleştirilerde bunları bir tarafa koyalım ama Yunanistan zaten hazırlıklıydı Mısır'la bir anlaşmaya gitmeye. Türkiye, bundan sonra eğer Mısır'la Yunanistan arasında bir anlaşma yapılırsa ne yapılacağına dair ajandasında bir planı vardı.

AJANDAMIZDAKİ KONULAR...

Ajandamızda olan konular bir defa güç göstermek ve Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir denklem içerinde çözümün mümkün olmayacağını taraflara bir kez daha taraflara aktarmak.