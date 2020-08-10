Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısındı! Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Art arda acil toplantılar...

NAVTEX NEDİR?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Meis Adası yakınlarında Navtex ilan ederek Oruç Reis'i gönderme kararı almıştı. Kararın ardından Yunanistan da harekete geçmiş, korsan bir Navtex ilanında bulunmuştu. Gerilim tırmanırken, araya Almanya girmiş, Yunanistan'ın kurallara uyacağını belirterek, Türkiye'den diplomasiye şans vermesi ricasında bulunmuştu.

Yunanistan, bu sırada sözünde durmayarak Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasına imza attı. Yunanistan ile Mısır'ın MEB anlaşması, Türkiye ile Libya'nın MEB anlaşma bölgesi ile çakıştı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında resti çekerek, "3-4 gün içinde Doğu Akdeniz'de Oruç Reis aramalara başlayacak" demişti.

Türkiye, 23 Ağustos'a kadar bir Navtex daha ilan etti.