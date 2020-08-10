Son dakika: Doğu Akdeniz'de sular ısındı! Oruç Reis yola çıktı, Atina panikledi! Art arda acil toplantılar...

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kararlı tutumunu sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Almanya ve Yunanistan'ın sözünde durmaması üzerine arama faaliyetlerinin başlayacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın sözlerinden 2 gün sonra Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edildi. Oruç Reis, Antalya'dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği bölgeye ulaştı.
Son Dakika Haberi | Türkiye'nin ilan ettiği yeni NAVTEX Yunanistan'ı karıştırdı! Yunanistan'da acil çağrı... | Video
YUNANİSTAN PANİKLEDİ
Türkiye'nin Navtex ilan ederek Oruç Reis'i bölgeye göndermesi üzerine Yunanistan panikledi. A Haber Yunanistan Muhabiri Manolis Kostidis canlı yayına bağlanarak son dakika bilgilerini aktardı. Kostidis, Yunanistan'da büyük hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Kuvvet Komutanları bugün acil kodu ile toplanma kararı aldı. Gündemin en önemli maddesi Oruç Reis" dedi.
İZİNLER İPTAL EDİLDİ
Yunanistan ordusunda da hareketlilik olduğunu belirten Kostidis, subayların izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Kostidis, Yunanistan'da Oruç Reis'in yola çıkmasının büyük yankı uyandırdığını sözlerine ekledi.
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"BOY ÖLÇÜŞECEK NOKTADA DEĞİLLER"
Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Bir önceki Navtex'te de Genelkurmay Başkanı hemen apar topar Güney Kıbrıs'tan dönmüştü. İmkan ve kabiliyetlerin birbirleri ile boy ölçüşmesi anlamına gelir. Yunanistan askeri açıdan önlem alacak gibi. Yunanistan'ın şu anda deniz kuvvetlerini destekleyecek durumda bile değil. Boy ölçüşecek noktada bile değiller.Ama liderler bir şeyler yapıyoruz diye göstermek için bu tarz şeyleri yapabilir. Yunanistan boy ölçüşebilecek kabiliyette değil." dedi.
"ARTIK MASAYA DÖNÜLÜP DÖNÜLMEYECEĞİNE TÜRKİYE KARAR VERİR"
Tokmakoğlu, Yunanistan'ın şımarık davranışlarla diplomasi şansını kaybettiğini söyledi. Yokmakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Yunanistan, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ters bir davranışta mı bulunacak? Hukuken zaten kaybettiler. Türkiye'nin geri adım atması söz konusu bile değil. Onlara 3'lü görüşme yapma şansı verildi. Artık Türkiye'nin eli güçlü. Bu masaya dönülüp dönülmeyeceğine Türkiye karar verir. Yunanistan'ın şımarık tavırlarına son vermesi gerekir. Yapabilecekleri hiçbir şey yok burda. Kendilerini aldatmasınlar. Hukuksuzluk yanlıştır. Diplomasiyi tabiki istiyoruz ama Mısır ile yaptıkları anlaşmaları düzeltmeleri gerekir.
"TÜRKİYE BARIŞ DENİZİ OLSUN İSTİYOR"
Tokmakoğlu son olark şu ifadeleri kullandı:
Şu anda Türkiye tırmansın istemiyor, barış denizi olsun istiyor. Yunanistan, Avrupa devletlerinin Türkiye'ye tavır almasını isteyecektir. Bundan da sonuç alamazlar.
NAVTEX NEDİR?
İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, Meis Adası yakınlarında Navtex ilan ederek Oruç Reis'i gönderme kararı almıştı. Kararın ardından Yunanistan da harekete geçmiş, korsan bir Navtex ilanında bulunmuştu. Gerilim tırmanırken, araya Almanya girmiş, Yunanistan'ın kurallara uyacağını belirterek, Türkiye'den diplomasiye şans vermesi ricasında bulunmuştu.
Yunanistan, bu sırada sözünde durmayarak Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasına imza attı. Yunanistan ile Mısır'ın MEB anlaşması, Türkiye ile Libya'nın MEB anlaşma bölgesi ile çakıştı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı çıkışında resti çekerek, "3-4 gün içinde Doğu Akdeniz'de Oruç Reis aramalara başlayacak" demişti.
Türkiye, 23 Ağustos'a kadar bir Navtex daha ilan etti.