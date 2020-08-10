SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama

"En önemlisi ve acilen ihtiyaç duyulan şey, ilgili ülkelerin, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmalarıdır." diyen Seibert, burada ihtilaflı deniz hukukuna ilişkin konuları da ele almalarını ve çözümlenmesini ümit ettiklerini belirtti.