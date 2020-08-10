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! 'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan 'dan ilk açıklama

haberine göre; Doğu Akdeniz'de ile arasında gerilim tırmanırken 'dan bir açıklama geldi. Almanya, Türkiye'yi ve Yunanistan'ı görüşmeye davet etti. Almanya adına açıklamayı Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptı. Seibert, "En önemlisi ve acilen ihtiyaç duyulan şey, ilgili ülkelerin, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmalarıdır." dedi. Türkiye'nin Meis Adası etrafında Navtex ilan etmesi ile gerilim tırmanmış, iki ülke sıcak temasın eşiğine gelirken Almanya Yunanistan'ın talebi üzerine Türkiye'ye diplomasi ricasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan, Merkel'e, "Yunanistan'a güvenmiyorum" diyerek diplomasiye şans vermiş, ancak ne Almanya ne de Yunanistan sözünde durmuştu. Türkiye, bu durum üzerine Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ederek Oruç Reis'i arama faaliyetleri için bölgeye gönderdi.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 15:45 Son Güncelleme: 10.8.2020 16:01 ABONE OL
SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama

, Doğu Akdeniz konusunda ve 'ı doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Akdeniz'in doğusuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şimdi orada yeniden gerilim yaşanmasından dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama

"En önemlisi ve acilen ihtiyaç duyulan şey, ilgili ülkelerin, ve 'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmalarıdır." diyen Seibert, burada ihtilaflı deniz hukukuna ilişkin konuları da ele almalarını ve çözümlenmesini ümit ettiklerini belirtti.

SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama

Seibert, Alman hükümetinin her iki tarafla temasta olduğunu aktararak Alman hükümetinin olabildiği yerde katkı sunmaya hazır olduğunu, ancak doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, 'nin Akdeniz'in doğusunda sismik araştırmalar yapma kararını endişeyle not ettiklerini söyledi.

SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama

Burger, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın birçok kez uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Akdeniz'in doğusunda gerilimi azaltmaya dönük adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiğini belirterek, bu açıdan mevcut durumda sismik araştırmalar yapmanın yanlış bir sinyal olduğunu ileri sürdü.

Tek taraflı adımların çözüm konusunda ilerleme sağlayamayacağını iddia eden Burger, açık konuların taraflarca müzakere yoluyla açıklığa kavuşturması çağrısında bulundu.

SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama

Yunan yönetimi, 'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajı yineliyor.

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SON DAKİKA! Türkiye'nin hamlesi sonrası iyice tutuştular! Sözünde durmayan Almanya'dan ilk açıklama
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