ABD polisi sonunda bunu da yaptı! Görüntüler ülkede infial yarattı

AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ

Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler yayınlandığı anda ABD'de büyük tepkilere neden oldu.