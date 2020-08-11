ABD polisi sonunda bunu da yaptı! Görüntüler ülkede infial yarattı

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polisi sonunda bunu da yaptı! Görüntüler ülkede infial yarattı

'de 8 yaşındaki engelli bir çocuğa polis tarafından ters kelepçe takılmasının görüntüleri infial yarattı. Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:48 Son Güncelleme: 11.8.2020 14:03 ABONE OL
ABD polisi bunu da yaptı! Görüntüler ülkede güne damga vurdu

, bu görüntülerle çalkalanıyor. Küçücük bir çocuğa uygulanan polis şiddetinin görüntüleri ülkede infial yarattı... ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD polisi bunu da yaptı! Görüntüler ülkede güne damga vurdu

'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

ABD polisi bunu da yaptı! Görüntüler ülkede güne damga vurdu

AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ

Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler yayınlandığı anda 'de büyük tepkilere neden oldu.

ABD polisi bunu da yaptı! Görüntüler ülkede güne damga vurdu

2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan engelli küçük çocuğu korkutarak ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

ABD polisi bunu da yaptı! Görüntüler ülkede güne damga vurdu

AİLEDEN POLİSE DAVA

Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.

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ABD polisi sonunda bunu da yaptı! Görüntüler ülkede infial yarattı
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