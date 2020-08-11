BP’yi Hitler’e benzetince kovulan işçiye rekor tazminat

Avusturalya'da petrol şirketi BP'de çalışan Scott Tracey, ülkenin gündemine oturdu. Çalıştığı şirketin işçilerle müzakerelerini Hitler'in son dönemini anlatan Çöküş filmindeki sığınak sahnesini replikleriyle canlandırarak sosyal medya hesabından paylaşan Tracey, işten çıkarıldı. İşe dönme davası açan Tracey, başlattığı hukuk savaşını 2 yıl sonra kazandı.

İlk mahkemeyi kaybeden Tracey'nin açtığı temyiz davasında videonun komedi amacıyla çekildiği anlaşıldı. İşe dönme hakkı kazanan Tracey bir de 200 bin dolarlık tazminat kazandı. Ancak, BP, Tracey'i videonun şirket çalışanları arasında geniş bir kitleye yayıldığını savunarak 200 bin yerine 150 bin dolar tazminat ödemek istedi. Mahkeme, BP'nin bu ısrarını kabul etmedi.

Avusturalya İşçi Birliği Başkanı Brad Gandy, Tracey'in gereksiz yere kötü bir süreçten geçtiğini savunarak, "Dürüst bir çalışan, 2 yıl stres dolu ve belirsiz bir sürece sürüklendi" dedi.

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