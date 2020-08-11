En pahalı maske: 1.5 milyon dolar

İsrailli mücevher şirketi Yvel, dünyanın en pahalı Kovid-19 maskesinin yapımına başladıklarını açıkladı. Maskenin kaplamasında altın ve elmas kullandıklarını belirten şirketin sahibi ve maskenin tasarımcısı Isaac Levy, müşterisinin talebi üzerine maskenin 18 ayar beyaz altın ve 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla süsleneceğini kaydetti. Fiyatı 1.5 milyon dolar olarak açıklanan 270 gram ağırlığındaki üründe, N99 maskesinin filtreleri de yer alacak. Maskenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Yvel, alıcının ABD'de yaşayan Çinli bir iş adamı olduğunu söyledi, ancak ismini vermedi.